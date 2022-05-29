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Головний тренер футбольного клубу "Ліверпуль" Клопп перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні. ВIДЕО

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Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп на пресконференції перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його звернення потрапили у мережу. 

"Ми граємо цей фінал і для всіх людей в Україні", - зазначив він.

Крім того, Юрген Клопп підтримав рішення УЄФА перенести цей поєдинок із російського Санкт-Петербурга до Парижа.

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