Головний тренер футбольного клубу "Ліверпуль" Клопп перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні. ВIДЕО

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп на пресконференції перед фіналом Ліги чемпіонів висловив свою підтримку Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його звернення потрапили у мережу.

"Ми граємо цей фінал і для всіх людей в Україні", - зазначив він.

Крім того, Юрген Клопп підтримав рішення УЄФА перенести цей поєдинок із російського Санкт-Петербурга до Парижа.