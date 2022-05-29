"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - росіянки агітують своїх чоловіків звільнятись з армії та повертатись додому. АУДIО
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Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому.
Про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.
Жінка переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.
Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують".