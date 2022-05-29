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"Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

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У кінці цього травня спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення "спецоперації". Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорить рашист з другом.

У СБУ зазначають, що знайти нових бажаючих воювати непросто, тож командування РФ намагається втримати хоч цих вояк.

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"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - додає окупант.

 "Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому", - впевнені у СБУ.

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    Сподіваюся воно не доживе тих три місяці...
  • Прощай немытая раССея
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Интересно, когда СБУ вместо прослушечек займётся шпионами, предателями в своих рядах и сепаратистами на руководящих должностях?..
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