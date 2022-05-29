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Під Запоріжжям спецпризначенці СБУ одним ударом знищили БТР окупантів. ВIДЕО

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У Запорізькій області українські спецпризначенці СБУ знищили одним ударом з дрону російських солдатів, що зібралися біля БТР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі радника голови МВС Антона Геращенка.

"Філігранно точна робота спецпризначенців 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили і розбомбили БТР-82 орків", - сказано в повідомленні.

Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.

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"Вартість такого ударного коптера – Дрона, який робить об'єднання "Аеророзвідка" – лише 35-40 тисяч доларів. Вартість спорядження групи на 2-3 пікапів, групи супроводу та прикриття лише 150 тисяч доларів. 300 таких груп – 45-50 мільйонів доларів. А ефект знищеної російської техніки вимірювався б мільярдами доларів на місяць", - наголосив Геращенко і закликав тих, хто за це відповідає у ЗСУ, негайно організовувати масове навчання екіпажів для ударних дронів, бо це недорогий та дієвий метод боротьби з окупантами.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Всё верно, БТР-82 спалили ВОГом судя по видосу, а не 82 орка. Геращенко, такой Геращенко, пис...абол
  • Taras Victorovich
    Шановна редакція... Знищено БТР-82 (це така назва техніки), а не один БТР і 82 окупанта... Атака норм, але вийшов журналістський фейспалм
  • Владимир Кошарюк
    Так 82 окупанти, чи бтр-82?) Питання риторичне, все одно приємно бачити таку гарну роботу.))
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