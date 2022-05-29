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"Вам есть в чем раскаиваться?" - "Нет, абсолютно", - пропагандисти РФ марно намагаються спровокувати полоненого "азовця" Дутчака. ВIДЕО

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Російські пропагандисти безрезультатно намагалися спровокувати і скомпрометувати полоненого бійця полку "Азов" Владислава Дутчака.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До повідомлення прикріплено відео, на якому боєць полку "Азов" Владислав Дутчак (Доцент) відповідає на питання кількох людей, що залишаються за кадром. Виглядає, ніби відбувається пресконференція, чутно клацання фотопаратів.

Воїн зауважив, що не приймав безпосередню участь у бойових діях, адже відповідав за гуманітарну складову. Один з пропагандистів іронічно уточнив, чи не Дутчак "ідеологічно прошивав азовців", на що той відповів: "Ніт. Це були лекції по військовій історії світу та України. Чисто гуманітарна підготовка і налаштування солдатів, особового складу до критичного мислення". 

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Російський пропагандист запитав в українця, хто для нього жителі так званих "ЛДНР". "Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову", - заявив у відповідь Дутчак.

Також Дутчак спростував причетність "Азову" до масових поховань у Маріуполі.

Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату "Азовсталь", яка тривала кілька днів.

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Навіть гітлерівці не запитували в полонених, чи не розкаюється вони, що захищали свою батьківщину. Кацапія переплюнула все, що в світі було найгіршого...
  • Варвара Грушецька
    Судячи з відповідей нашого військового він тримаються супер достойно а ті хто запитують пнуться аж лускають його спровокувати та ніц у них не виходить . Слава Героям Азовсталі! Слава ВСУ!
  • Small Jerboa
    85 діб облоги + 9 діб у полоні = бій "Азову" триває.
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