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Зеленський звернувся до 4 міст України - Харкова, Києва, Сєверодонецька та Кривого Рогу. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 травня виступив із спеціальним зверненням, присвяченим 4 українським містам.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у офіційному телеграмі Зеленського. 

"Моє звернення, присвячене чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу. А через них – усій нашій державі, усім нашим містам і громадам", - зазначається у повідомленні. 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ок, в интервью Боневтик рассказывает, шо о вторжении дикарей его шайку предупреждать начали аж за год. Весь этот год, вместо работы на оборону, зеленые лихорадочно строят дороги для колонн дикарей, распихивая при этом как можно больше бабла по своим карманам. Ну, кто-то может мне подкинуть определение предательства, а то я не знаю, как вот это бл&дство назвать...
  • Gal


    Аркадий Бабченко

    Вчора о 15:36 ·

    Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!

    Ваши предложения, как изменить ситуацию?

    А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.

    И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.

    Бинго! Профит.

    Нам нужна единость, говорили они.

    Наволочь зеленая.

    Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.

    Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
  • Mykola Trofimenko
    А цей все відосики пилить
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