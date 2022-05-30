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"Чуть не перестрелялись все нах#й": Рашисти готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти у наступ, - перехоплення СБУ. АУДIО

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На Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати. Але солдати відмовилися виконувати наказ. Тож російський генерал ганебно втік з передової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать перехоплення СБУ.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах#й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!" Еб#ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах#й. Он в свой бобик сел, уехал", - розповідає дружині загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    А как жаль, что рука не дрогнула и граната не упала... как жаль...
  • Fox Warr
    Особливо не хочуть йти в наступ в Сєверодонецьку. Ну дуже не хочуть, бунтують, стріляються, масово дезертують...але якимось дивом сунуть вперед , а не назад.
  • Валентина Саюн
    Скажіть "гнилій"струкрурі по безуглій, що вся інформація від полонених не актуальна. Вони говорять,що СБУ хоче почути, а ми говоримо ЗІРВІТЬ КРИМСЬКІ МОСТИ,дивно,але нас не чують.
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