"Чи зрозуміли ви всі, яка це розкіш ходити українською землею? Мені дуже боляче за території, що зараз в окупації", - морпіх 503-го батальйону Ярина Чорногуз. ВIДЕО

Боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти Ярина Чорногуз записала відеозвернення, у якому закликала українців змінюватися - вчитися обороняти свою країну, боротися з несправедливістю та беззаконням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозверненні вона записала у перерві між боями на бахмутському напрямі та опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"Зараз ми знаходимося на бахмутському напрямку і намагаємося вберегти від захоплення останню велику трасу від України вільної до Сєверодонецька і Лисичанська, яку росіяни намагаються взяти під свій контроль... Чи зрозуміли ви всі, яка це розкіш ходити зараз українською землею? Як дорого коштує ця розкіш і як швидко ця земля втрачається, якщо не розуміти, що вона є розкішшю?... Якщо, поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді, не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу,.. то мине 10-20-30 років і від України може нічого не лишитися...", - каже вона.

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