Новини Відео • Війна

"Чи зрозуміли ви всі, яка це розкіш ходити українською землею? Мені дуже боляче за території, що зараз в окупації", - морпіх 503-го батальйону Ярина Чорногуз. ВIДЕО

22 13677
Боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти Ярина Чорногуз записала відеозвернення, у якому закликала українців змінюватися - вчитися обороняти свою країну, боротися з несправедливістю та беззаконням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  своє відеозверненні вона записала у перерві між боями на бахмутському напрямі та опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"Зараз ми знаходимося на бахмутському напрямку і намагаємося вберегти від захоплення останню велику трасу від України вільної до Сєверодонецька і Лисичанська, яку росіяни намагаються взяти під свій контроль... Чи зрозуміли ви всі, яка це розкіш ходити зараз українською землею? Як дорого коштує ця розкіш і як швидко ця земля втрачається, якщо не розуміти, що вона є розкішшю?... Якщо, поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді, не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу,.. то мине 10-20-30 років і від України може нічого не лишитися...", - каже вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи з безпілотника знищують ворожу БМП. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Особисто я не можу пробачити зебілам провалену підготовку до війни.
    Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
  • Чайка Київ
    Коли їх чорнороті мосійчучки, перед виборами, втовкмачували українцям, "хуженебудет" "навчаться", було зрозуміло, що за навчання доведеться платити страшну ціну. Бо навчатися, експеремнетувати вони будуть на живих людях та їх долях. І не факт, що вони будуть старанними учнями.
    Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
  • Ksenia VB
    Три роки нас намагались відлучити від боротьби, щоб українці байдуже махнули рукою на свою державу. Під егідою "какая разніца". Навіть зараз марафон ігнорує все українське.
    Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
    Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини