Оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тис. осіб, але жертв може бути значно більше, - Бойченко. ВIДЕО

Кількість загиблих маріупольців збільшується, в братських могилах поховали не менше 16 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

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Зазначається, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

"Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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