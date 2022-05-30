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ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО

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ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО
Спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність. Для збору "доказової бази" загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію", - йдеться в повідомленні.

У тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".

Кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати.

З 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його.

Читайте: Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Шо там ще можна дискредитувати?🤦
  • Петр Петров daa11635
    "дискредитувати ОБСЄ" це неможливо. ОБСЄ на дні
  • Серж a9003b17
    на обсе давно печать негде ставить
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