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Брифінг родин захисників Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Родини захисників Маріуполя дають брифінг щодо захисту їхніх прав у полоні та обміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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