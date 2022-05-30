Новини • Відео • Війна Брифінг родин захисників Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ 13:34 30.05.2022 4 2794 Родини захисників Маріуполя дають брифінг щодо захисту їхніх прав у полоні та обміну. Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тис. осіб, але жертв може бути значно більше, - Бойченко. ВIДЕО війнаМаріуполь Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати