Російські окупанти обстрілюють з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей воєнний злочин окупантів зафіксували кремлівські пропагандисти. Про це пише на своїй сторінці в соцмережі журналіст Денис Казанський і публікує відео обстрілу.
"Російські воєнкори самі документують воєнні злочини своєї армії і викладають відео в мережу. На цьому відео з дрона зафіксований обстріл Новомихайлівки на Донеччині. Раніше таке викладати соромилися, а тепер вихваляються. А потім ця ж погань з виряченими очима буде кричати про геноцид Донбасу "украинскими фашистами", - зазначає Казанський у дописі до відео.