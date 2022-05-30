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Російські окупанти обстрілюють з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці. ВIДЕО

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Російські окупанти обстріляли з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей воєнний злочин окупантів зафіксували кремлівські пропагандисти. Про це пише на своїй сторінці в соцмережі журналіст Денис Казанський і публікує відео обстрілу.

"Російські воєнкори самі документують воєнні злочини своєї армії і викладають відео в мережу. На цьому відео з дрона зафіксований обстріл Новомихайлівки на Донеччині. Раніше таке викладати соромилися, а тепер вихваляються. А потім ця ж погань з виряченими очима буде кричати про геноцид Донбасу "украинскими фашистами", - зазначає Казанський у дописі до відео.

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Російські окупанти обстрілюють з ТОС-1А Солнцепек та РСЗО Град житлові будинки в Новомихайлівці 01

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Топ коментарі

  • Sam Johns
    Вот так в них солнцепьоки а в нас б*ять дороги будували і велике будівництво було
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а каком месте там были боевики (??) ВСУ ???
    шоб вам суки такое прилетело в каждую вашу з*сратую дяревню !!!
    (а яке ж мальовниче було село...хоч картини малюй!!! от горе)
  • Garry Grant
    У кацапов так. Куда попал их снаряд,ракета или бомба- там "позиция боевиков ВСУ".
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