На Донбасі зібрано максимум бойової потужності армії РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слов'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. Я вдячний нашим захисникам і захисницям, які, попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону.
Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємося до тієї точки, в якій Росії доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх убитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться!", - сказав Зеленський.