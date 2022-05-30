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На Донбасі зібрано максимум бойової потужності армії РФ, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення Президента України Володимира Зеленського на 96 день повномасштабної війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слов'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. Я вдячний нашим захисникам і захисницям, які, попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону.

Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємося до тієї точки, в якій Росії доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх убитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться!", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Хотите на ночь глядя в край охренеть от этого мудозвона. Извольте -

    " ... Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.

    Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року...."

    Вам не показалось. Вы все правильно прочитали - изъяли у армии 10 тысяч тонн горючего во время войны. Это же не у "папы" Бени, а у какой-то армии.
  • Dust
    "Вечірній Мудозвон"

    ... как много дум рождает он...
  • Alexey Chernyavsky
    Ты не за свинособак,ты скажи что мы делаем. Мариуполь ты уже про. ,,,л.
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