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Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує російську БМП. ВIДЕО

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Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищив російську БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення САУ рашистів з ПТРК "Стугна-П" на відстані 5 км. ВIДЕО

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це не Танька там шухерить?
  • 5 копійок
    Таран щеголяє по Словенії в червоних тухлях і дуже задоволений.
  • Яр Холодний
    Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
    - Хлопці! не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячий "хахлушок"? Давайте цілуваться!
    Та й зацілувала до смерті!
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