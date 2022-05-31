Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує російську БМП. ВIДЕО
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Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищив російську БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.
Це не Танька там шухерить?
Таран щеголяє по Словенії в червоних тухлях і дуже задоволений.
Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
- Хлопці! не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячий "хахлушок"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!