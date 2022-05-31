Новини Відео • Війна

Українські пілоти сім разів проривалися до захисників "Азовсталі", доставляючи боєприпаси та необхідне спорядження. ВIДЕО

24 37744
До захисників "Азовсталі" літало 16 вертольотів, завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро оперативний, всього було сім таких місій. Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійці полку "Азов".

Лише на зворотному шляху під час п'ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - полонений "азовець" Гринцевич. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це яким чином його відмазує героїзм і ризик пілотів? Пілоти, до речі затикали своїми життями його про*оби. І три екіпажі загинуло, два - разом з пораненими.
  • vigo
    Свого часу деякі військові під час АТО дозволили собі не потиснути руку Пороху на знак неводоволення його рішеннями як командувача.
    Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
    Чм всі усім задоволені?
  • Tierre
    "Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійця полку "Азов"

    В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини