"ЧВК-шники все полегли, толку них#я от них нет": Окупант скаржиться дружині, що ЗСУ розбили підрозділ "вагнерівців". АУДIО
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Російські окупанти бояться воювати проти українських захисників. Після того як ЗСУ ліквідували елітну частину рашистів, "рядові" окупанти не мають бажання йти в бій.
Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них#я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл#, спецназ, нах#й! Подготовленный, #баный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х#й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - розповідає окупант дружині.