Окупанти атакували групу журналістів. Поранено щонайменше двох людей. ВIДЕО обстрілу

Група українських та іноземних журналістів разом із супроводжуючими військовими потрапила під обстріл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко та публікує відео моменту обстрілу.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Група українських та іноземних журналістів разом із підрозділом ЗСУ потрапила під обстріл. На відео видно, як за кілька метрів від журналістів розривається снаряд, що прилетів, після чого представники ЗМІ надають допомогу пораненому колезі. Також поранення отримав щонайменше один наш військовий", - зазначає у дописі до відео Цаплієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон підтвердив загибель журналіста Леклерка-Імхоффа під час обстрілу гуманітарного автобусу на Донбасі