Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО

З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Як зазначається, із останніх затримань, зокрема: у Києві контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.

Посадовець неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.

"Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області, посібника окупантів викрила контррозвідка СБУ.

"Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Перевіряється причетність зловмисника до співпраці з ворожими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.

Документування протиправної діяльності здійснювалося контррозвідкою СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та за сприяння підрозділу безпеки ДК "Укроборонпром".

Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина РФ, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

Встановлено, що зловмисник проживав у столиці за підробленими документами та координував свої дії з одним із рашистських ідеологів, наближених до Кремля.

Також повідомляється, що на Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті.

Одного агента затримано у Слов’янську, де він здійснював фото- і відеофіксацію переміщення українських військ.

Іншого агента викрито у Краматорському районі. Він збирав розвіддані та передавав їх загарбникам через Телеграм. Його "зв’язковим" був двоюрідний брат, який є громадянином РФ і входить до складу окупаційного угруповання рашистів.

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Крім того, у Харкові співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Одного затримали під час оперативних дій. Це колишній посадовець міліції з тимчасово окупованого Єнакієвого, який у 2014 році приєднався до лав так званої "поліції днр". Згодом він покинув угруповання та переїхав до Харкова, де переховувався від правосуддя.

Другий ексбойовик виявився неодноразово засудженим мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині. У 2015 році ватажки терористів призначили його кулеметником. Утім незабаром він втік на підконтрольну українській владі територію.

За СБУ, у Луганській області до позбавлення волі засуджено двох командирів підрозділів так званої "ЛНР". Перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, вони брали участь у бойових діях проти українських військ.

Обох зловмисників було захоплено у полон під час невдалого ворожого наступу на Сєверодонецьк. Суд призначив їм покарання у вигляді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

СБУ продовжує системно працювати над викриттям і притягненням до відповідальності всіх учасників та організаторів злочинів проти державної безпеки України.