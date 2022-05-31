Новини Відео • Війна

"Бахкає, так бахкає. Уб'є, так уб'є": Жителі Лисичанська, які тривалий час живуть без води, світла та зв'язку, розповіли про ситуацію в місті. ВIДЕО

8 95640
Лисичанськ - місто на на Луганщині, яке намагаються захопити російські війська. Це один із небагатьох населених пунктів області, що досі лишається під контролем української армії. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів і ракетних атак.

Про це йдеться в сюжеті "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Частина мешканців Лисичанська відмовляється залишати рідне місто - кажуть, їм немає куди й за що їхати.

Містяни уже тривалий час живуть без води, електрики та зв’язку. А останніми днями - ще й без газу. Вони змушені переховуватися в підвалах і готувати їжу на вогнищах у дворах.

Читайте: Через обстріли окупантів у Лисичанську є загиблі та поранені, продовжується штурм Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    А Вам не кажется, что тезисы "воюют не за землю, а за живущих на ней граждан, а на Донбассе граждане - за путлера, потому можно с тех территорий отступать" - это информационно-психологическая операция, цель которой - чтобы граждане Украины легче смирились с потерей огромных юго-восточных территорий и не призывали их вернуть?

    "Стоять насмерть за алкашню" - из той же оперы. Не за "алкашню", а чтобы от нашего общего дома не откусили ещё дополнительные десятки и сотни квадратных километров.

    Отступить из-за безнадёжности текущей военной ситуации, если уже нет шансов избежать окружения - это нормально. А вот повторять пропагандонские мотивы "стоять за алкашню, за вату, за дебилов" - это как раз на руку кремлю.
  • Claudia Smith
    це нам привіт від сталіна. знав, що робив, наволоч.
  • Олександр Карін
    Ще й з діточками в тому підвалі... *******... Хоча б вже заради дітей звідти виїхали. Підвал житлового будинку - то не сховок, то потенційна братська могила.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини