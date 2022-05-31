"Бахкає, так бахкає. Уб'є, так уб'є": Жителі Лисичанська, які тривалий час живуть без води, світла та зв'язку, розповіли про ситуацію в місті. ВIДЕО

Лисичанськ - місто на на Луганщині, яке намагаються захопити російські війська. Це один із небагатьох населених пунктів області, що досі лишається під контролем української армії. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів і ракетних атак.

Про це йдеться в сюжеті "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

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Частина мешканців Лисичанська відмовляється залишати рідне місто - кажуть, їм немає куди й за що їхати.

Містяни уже тривалий час живуть без води, електрики та зв’язку. А останніми днями - ще й без газу. Вони змушені переховуватися в підвалах і готувати їжу на вогнищах у дворах.

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