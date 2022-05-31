Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ Білорусі в Україні: Нібито вдалося звільнити "десятки білорусів". ВIДЕО

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" в Україні, в рамках якої нібито звільнили з полону десятки білорусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

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За його словами, "спецоперація" відбулася "без шуму та пострілів".

"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася "спецоперація" Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.

За словами диктатора, двох громадян Білорусі нібито "вбили Українці".

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