Новини Відео • Війна

Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ Білорусі в Україні: Нібито вдалося звільнити "десятки білорусів". ВIДЕО

23 29680
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" в Україні, в рамках якої нібито звільнили з полону десятки білорусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

За його словами, "спецоперація" відбулася "без шуму та пострілів".

"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася "спецоперація" Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.

За словами диктатора, двох громадян Білорусі нібито "вбили Українці".

Також читайте: За дві дні до початку війни в Білорусі переконували, що нападу з їхнього боку не буде, - Данілов

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pravda Pravda 55d435b3
    Карту!
    Забув показати Карту!🤓
    Чи не прівьоз с собой🤔
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,пля..."
  • cimbitep
    що відчувають біоруси (тут немає помилки, вони саме біоруси), дивлячись подібні виступи лукашеску?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини