"Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО
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Близько двох тижнів тому на березі Сіверського Дінця українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.
"Розпаковку" дивіться у новому відео головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Під час огляду російської БМП виявили комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук", російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР), приціли нічного бачення та багато іншого.