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"Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

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Близько двох тижнів тому на березі Сіверського Дінця українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.

"Розпаковку" дивіться у новому відео головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Під час огляду російської БМП виявили комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук", російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР), приціли нічного бачення та багато іншого.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    В сюжете прозвучало откуда родом в/ч - г.Алейск...
    Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
    Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Бойцам и Юрию огромное спасибо! Ну и фурдую конешно...
  • Андрей Кайнаран
    Да на рабсии 95% территории - жопа
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