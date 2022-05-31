"Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

Близько двох тижнів тому на березі Сіверського Дінця українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.