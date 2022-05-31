"Приказали написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины", - полонений снайпер РФ. ВIДЕО
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Російські окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російський снайпер, якого ЗСУ взяли в полон під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині, розповів, що підписував згоду на вбивство цивільних.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта. - Ред.), либо просто уволят", - зазначив окупант.