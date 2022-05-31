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"Приказали написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины", - полонений снайпер РФ. ВIДЕО

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Російські окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російський снайпер, якого ЗСУ взяли в полон під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині, розповів, що підписував згоду на вбивство цивільних.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта. - Ред.), либо просто уволят", - зазначив окупант.

Також дивіться: "ЧВК-шники все полегли, толку них#я от них нет": Окупант скаржиться дружині, що ЗСУ розбили підрозділ "вагнерівців". АУДIО

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Топ коментарі

  • olele
    Завтра російська пропагандистка Овсяннікова, яка роками брала участь у інформаційній війні проти України та один раз вийшла з плакатом "нєт войнє", планує дати прес-конференцію у Києві на вул. Рейтарській..

    Пресконференцію анонсувало агентство "Інтерфакс-Україна" на 16.30.

    Поки не ясно, чи це буде онлайн, чи вона припхається фізично. Такий захід відверто шкідливий для нашої інформаційної безпеки. І якщо у організаторів лишилась хоч крапля совісті та поваги до українців, то закликаю захід скасувати. https://gazeta.ua/articles/politics/_kremlivska-propagandistka-zavtra-u-kiyevi-davatime-poradi-***********/1091611
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові докази геноциду проти української нації...
  • Vadym Tsyrkalyuk
    мда... на губу отправят. и ради этого согласие убивать мирных? это практически добровольно
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