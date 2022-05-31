Наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни 93-ї окремої механізованої бригади 31 травня на Харківщині збили ворожий гелікоптер Ка-52.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук 93-ї ОМБр.

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Мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Ярсьогодні вдень збила російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".

Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка.

"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла"", - розповів військовослужбовець бригади Іван.

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