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Наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

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Українські воїни 93-ї окремої механізованої бригади 31 травня на Харківщині збили ворожий гелікоптер Ка-52.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук 93-ї ОМБр. 

Мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Ярсьогодні вдень збила російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".

Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка.

"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла"", - розповів військовослужбовець бригади Іван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
  • Kek Jager
    Ну по количество ПЗРК советских много дали, даже Германия. В любом случае тут даже и близко нету 1 к 1 на сбитие. Может быть 5 к 1 на сбитие вертушки и то если их блок защиты от ракет демонтирован или не работает. Но конкретно у ка-52 вполне могут быть инструменты борьбы именно со стингером, как бы хватает средств борьбы с его головкой самонаведения. А британский нужно держать на цели, в лесу им не особо и поработаешь, только в бункере наверное. Также есть вариант, что заметив выстрел из стингера, кацапы туда больше не лезут, а летают там, где есть советские. Ну и конечно надо подготовиться к выстрелу, то есть связь и разведка в этом месте должны быть.

    В любом случае эти вертушки обязаны уничтожаться с самолетов, которые непрерывно бы летали, а вместе с ними еще и 2-3 самолета а-50 дальнего обнаружения. Но для этого надо было не 30 лет кормить коррупционеров, а перебить их всех до одного (именно уничтожить, судить их бесполезно) и начать заниматься обороной. И не просить РСЗО, а взять под 2000 крылатых ракет с X-ом (или "ха" как правильно), вешать их на сушку и стрелять с них на 100-150км без проблем. Но они почти все либо отданы в РФ за газ, либо топливо протухло, вряд ли это в массовом порядке можно использовать. Но ракеты на 1991-ой год были такие мощнейшие и очень быстрые и точные, что они бы уничтожали любые объекты. Скорость огромная, боевая часть под 200-250кг, с су24 с парой модернизации легко стрелять даже в плохую погоду с большого расстояния, попадают хорошо. Все это даже не надо было сделать, просто сохранить в хороших условиях, один раз заменить топливо и обновить высохшие электронные компоненты.
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Де ті стінгери та британські ПЗРК? В реальності або Ігли, або останнім часом польські Перуни.
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