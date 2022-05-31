Практичний результат нового пакета санкцій ЄС проти Росії - мінус десятки мільярдів євро на війну, - Зеленський. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору", - сказав Зеленський.
За його словами, важливо розуміти і те, що відмова країн ЄС від російської нафти прискорить їхній перехід на відновлювані джерела енергії.
"Стратегічно це залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися. І програє економічно", - сказав президент.
Зеленський також заявив, що в рамках шостого санкційного пакета очікує відключення одного з найбільших російських банків - Сбербанку від SWIFT, зупинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нових персональних санкцій.
"Працюватимемо над новими обмеженнями для Росії. Як тільки запрацює шостий пакет, відразу почнемо працювати над новим – сьомим. Зрештою, не повинно залишитися жодних економічних відносин вільного світу з державою-терористом", - підсумував президент.