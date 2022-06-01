Воїнам тероборони ЗСУ урочисто присвоїли перші звання сержанта, - Наєв. ВIДЕО

В одній з бригад територіальної оборони, що знаходиться в районі виконання завдань, відбулося урочисте присвоєння первинних сержантських звань військовослужбовцям.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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"На моє переконання успіх воєнної операції залежить й від навченості та вміння сержантського корпусу чітко та злагоджено виконувати накази та розпорядження командирів у районах виконання завдань", - наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, професійна підготовка та свідома мотивація сержанта забезпечує чітку дисципліну і бойовий вишкіл, що водночас сприяє збереженню життя та здоров’я підлеглих військовослужбовців. Сержант постійно перебуває з особовим складом і найбільше володіє інформацією щодо моральної стійкості ввіреного підрозділу.

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"У Збройних Силах України провідна роль сержанта отримала пріоритетний напрямок, який усебічно підтримується та стимулюється старшими командирами та начальниками. Вважаю, що за сержантським корпусом – якісне майбутнє як командирської вертикалі, так і українського війська в цілому", - додав Наєв.

Сьогодні серед бажаючих захищати Україну в складі територіальної оборони є й бійці з досвідом участі в Антитерористичній операції, є професіонали з важливими для війни навичками, а є й звичайні люди з лідерськими якостями.

"Я завжди готовий вести своїх солдатів за собою з гаслом: "Cлідуй за мною, роби, як я!" – впевнено спільно зачитували Кодекс сержанта Збройних Сил України новоспечені молодші сержанти.

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