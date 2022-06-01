Окупанти контролюють 70% Сєверодонецька, - Гайдай. ВIДЕО

Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина - продовжує бої всередині Сєверодонецька.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти контролюють 70% Сєверодонецька. ... Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами", - зазначив глава ОВА.

Також, додав Гайдай, наразі призупинено евакуацію.

"Гумвантажі до Сєверодонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити). Перемога - це не швидко, але точно і обов’язково буде! Не розводимо зраду, віримо в ЗСУ! Ми боремося за кожен населений пункт Луганщини! Чекаємо західну зброю та готуємося до деокупації!" - підсумував очільник ОВА.

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