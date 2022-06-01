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Окупанти підривають мости, бо бояться контрнаступу ЗСУ, - Кім. ВIДЕО

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Окупаційні війська підривають мости та відступають, бо бояться контрнаступу українських захисників.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти відступають, почали підривати мости під час відступу. Вони бояться контрнаступу української армії та підривають, відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося та підтримуємо наших військових", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
  • Вячеслав Зубарєв
    В Омані була поставлена задача здати, а не захистити. Як би тоді кацапи брали Маріуполь і все Азовське узбережжя без мостів? Але зараз це не на часі, почекаємо поки ті самі покидьки ще щось не віддадуть.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..и по-этому право торжественно подорвать антоновский мост в Херсоне тоже оставили кацапам, когда они уже поймут, что он им для переброски ИХ войск на правый берег больше не нужен..
    до чего же мудрое наше самое Верховное Верхнокомандование.. простому нариду, у плуга, всей глубины ихнОй дермаковско-татаро-портновской вумности никогда не осознать..(
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