Окупанти підривають мости, бо бояться контрнаступу ЗСУ, - Кім. ВIДЕО

Окупаційні війська підривають мости та відступають, бо бояться контрнаступу українських захисників.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти відступають, почали підривати мости під час відступу. Вони бояться контрнаступу української армії та підривають, відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося та підтримуємо наших військових", - сказав він.

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