Заступника глави Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою, - СБУ. ВIДЕО

Гроші заробляли на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними Служби, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

"Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.



Керівник лікарні, своєю чергою, переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Zaxid.net із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що йдеться про Артура Мунтяна, сина колишнього голови Чернівецької обласної ради, голови обласної організації ВО "Батьківщина", депутата облради Івана Мунтяна.

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