"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Окупант розповідає про ставлення командування РФ до "мобілізованих" з "ДНР". АУДIО

Командування армії РФ відправляє в бій проти ЗСУ резервістів під виглядом добровольців.

Про це йдеться в перехопленні ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупант розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії РФ: "Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація".

Також він розповів про ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР": "Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно".

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