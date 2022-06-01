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"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Окупант розповідає про ставлення командування РФ до "мобілізованих" з "ДНР". АУДIО

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Командування армії РФ відправляє в бій проти ЗСУ резервістів під виглядом добровольців.

Про це йдеться в перехопленні ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії РФ: "Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація".

Також він розповів про ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР": "Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно".

Також дивіться: "ЧВК-шники все полегли, толку них#я от них нет": Окупант скаржиться дружині, що ЗСУ розбили підрозділ "вагнерівців". АУДIО

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Вы - мясо, даже не пушечное, а свинособачье.
  • Виктор Дийнега
    А тем временем подразделение ВСУ легион Свобода России отжали танк
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А что, весело же было весной 2014 года ходить где-нибудь бухими или под дурью по Донецку или Луганску с триколором, ловить студентов с украинской символикой и кричать "Навекисрассией!", "Путенвведи!"?

    Донбасс никто не поставит на колени?

    Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?

    Весело же было, да?
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