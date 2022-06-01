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"Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - окупант розповідає, як вони "рівняють з землею" українські села. АУДIО

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Рашисти "рівняють з землею" українські населені пункти, які не можуть взяти у бою.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху#ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

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"Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії рф!", - СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Поэтому кацапы и ползут вперед на некоторых направлениях. У них нет никаких ограничений, нет никаких моральных дилемм. Кацапов не волнует, что их зверства будут обсуждать. Главное, продвинуться и закрепиться, а там обширнейшая пропаганда объяснит Европе, что "Вы все аретиии!!!".
    Мое диванное мнение. Нужны секретные спецотряды для борьбы с кацапами неконвенциональными методами. Никаких камер, никакого шума, только нулевая толерантность.
  • Garry Grant
    Тебя-ублюдка закопают в овраге и тоже будет вообще по#уй.
  • bezmegh
    Вони,всі. Кацапи то смерть. Тількі знищувати...Нічого неслухати,ніякіх співів
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