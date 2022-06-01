"Відтіснили їх трохи, тому вони і бісяться", - бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка про бої на межі Миколаївщини і Херсонщини. ВIДЕО

Українські захисники, на кордоні Миколаївської та Херсонської областей роблять усе можливе для наближення нашої перемоги й намагаються давати ворогу можливість щодня поповнювати статистику "двохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни відтіснили окупантів однак ті продовжують атакувати - найчастіше йдеться про артобстріли.

"Ми їх відтіснили трохи, але вони огризаються і огризаються дуже жорстко. Ще їм сил вистачає і є чим... Але й ми знаємо чого хочемо добитися", - каже один з бійців 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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