"Вірю у наших захисників. У нас не все класно і не все чудово, але перемога не за горами", - українська волонтерка Христина Феціца. ВIДЕО
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Разом з нашими воїнами, російським загарбникам протистоять українські волонтери. Дехто з них на своєму фронті уже вісім років. Одна з цих відчайдухів, відома українська волонтерка Христина Феціца.
Як розповідає кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, Христина не дуже любить коли про це говорять, але за роки війни, Христина з командою однодумців, передала на фронт більше сотні автомобілів та безпілотників. Різні українські підрозділи, починаючи від ГУР МО, спецпідрозділів НГУ, СБУ і закінчуючи нашою доблесною піхотою, отримують допомогу від Христини.
Де беруться сили, кошти і хоробрість? Дивіться в ексклюзивній розмові з волонтеркою.