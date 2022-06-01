Порошенко виступив на Конгресі ЄНП: Більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним. ВIДЕО

Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна. Порошенко наголосив: в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.

За словами п’ятого Президента, щоб перемогти у війні, нам потрібно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона, пише пресслужба ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго", – наголосив Порошенко.

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"Потужне і правильне рішення запровадити санкції проти Патріарха російської православної церкви кіріла, який є близьким соратником Путіна у військових злочинах і звірствах в Україні. Я також вітаю санкції проти військових, відповідальних за масові вбивства, зґвалтування та злочини проти людяності в Україні, зокрема в Бучі. Це гарний початок так званого "Списку Бучі " і гарантія того, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – зазначає лідер партії.







Порошенко також закликав включити до сьомого пакету санкцій газове ембарго: "нафтогазове ембарго стане потужною зброєю проти Росії. Будьте певні, що ваші гроші на російський газ і нафту не підуть на добробут і демократію в Росії, ви спонсоруєте військову машину Путіна", – застерігає Порошенко.

Він також застеріг європейців від компромісів з Путіним: "будь-який компроміс із кремлем щодо України легалізував би його агресію. По суті, це було б визнанням Вільним Світом того, що кордони держав можна змінити силою, а на вільний вибір незалежної нації можна накласти вето. Це зрадило б десятки тисяч жертв і страждання мільйонів українців".

Світ має об’єднатися, щоб поставити Путіна та інших перед Міжнародним трибуналом – вважає Петро Порошенко.

За його словами, військова деблокада українських морських портів допоможе врятувати світ від путінського сценарію глобального голоду.

Порошенко закликав збільшити фінансово-економічну підтримку України і реалізувати "План Маршала" 2.0 для відбудови України на основі стандартів ЄС.

Майбутнє України в ЄС та НАТО – переконаний лідер партії.

"Українська нація з нетерпінням чекає позитивного рішення червневої Європейської Ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Згідно з останніми опитуваннями в Україні, 89% українців підтримують членство в ЄС і 70% – за членство в НАТО! Я вдячний за рішучу та чітку позицію ЄНП щодо цього питання", – зазначив Петро Порошенко.

"Разом ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити агресію Путіна в Україні", – резюмує п’ятий Президент.