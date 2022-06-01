Викриття вигаданого "подвигу" героя Росії капітана Фурдуя та викрадення його БМП воїнами 58-ї бригади. ВIДЕО

З окупанта Фурдуя російський "первый канал" вже встиг зліпити героя, який, начебто, розгромив українських націоналістів і взяв у полон "радикалів".

В дійсності, російський "герой" виявився мародером та дезертиром, розповів на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найближчим часом покажу, що ж було насправді на полі бою! А зараз відео про те, як ми знайшли його БМП. с. Білогорівка, на самому березі Сіверського Донця, в 100 метрах від зайнятого росіянами берега. Після цього ми відігнали БМП в безпечне місце, і розпакували. Наші воїни в цій БМП захопили повний ротний комплект новітніх російських радіостанцій П-168 Акведук, станцію урядового зв’язку, станцію розвідки ПНСР, два тепловізійних приціла 1П93, багато іншої апаратури зв’язку. Фактично вся БМП була забита особистими речами Фурдуя - в тому числі награбованим в Україні майном", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

"Російський Перший канал розповів про подвиги командира роти, капітана Дмитра Фурдуя. Цей новий герой Росії, виявляється, розгромив і взяв у полон великі сили "націоналістів та радикалів", а також три міномети. І ось волею долі, одразу після репортажу про нового російського військового героя та його подвиг, мені вдалося знайти справжні обставини "подвигів" Фурдуя, і знайти навіть його власну БМП, яку він покинув з усім зв'язком і навіть із особистою зброєю. Тобто жодних "націоналістів" у полон він не взяв, а навпаки, 8-а рота 35-ї мотострілецької бригади, якою командував Фурдуй, була повністю розгромлена під селом Білогорівка, разом з усім 3-м батальйоном 35-ї бригади. Вся бойова техніка роти знищена та захоплена. Доля "героя" Фурдуя поки невідома, чому він кинув свою бойову машину, не забравши навіть автомат, ми ще не знаємо. Але обгорілі трупи російських військових у Білогорівці є. Загалом дивіться викриття брехні російської пропаганди. Друге відео у мене на каналі – розпакування БМП Фурдуя, там все детально, включаючи крадені Фурудуєм в Україні речі. Армія мародерів створює собі фейкових героїв, тоді як бойова техніка Фурдуя вже воює проти окупантів у складі української армії", - деталізував Бутусов.

Нагадаємо, українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя. Згодом головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відео "розпаковки" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.