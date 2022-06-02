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"Скрутили, загрузили в багажник. Сказали, что они из полиции": росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп. АУДIО

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Рашистські загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають викуп.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США. Для прикладу, СБУ надає кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"
"Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"
"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."

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"На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже після приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги. СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників", - повідомляють у СБУ.

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Топ коментарі

  • Beer Bear
    У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський
    Поэтому сдан весь юг
  • Player New
    Головне завдання максимально зруйнувати країну, пограбувати й знищити максимальну кількість людей. І де ті 3.14дараси які сміялися з сєнькіної стіни, а самі 3 роки ні*уя не робили?
  • частный сектор
    хотели отсидеться возле жены ? кто понимал и хотел тот оставил все и минимум переехал или пошел воевать
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