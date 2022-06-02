Російського генерала Зуська, який командував наступом на південь України, заарештували за нібито зливання інформації ЗСУ, - Цаплієнко. АУДIО

Михайло Зусько має родичів на Волині. Росіяни вважають, що він нібито зливав інформацію про розташування російських сил ЗСУ.

Це випливає з перехоплення розмови окупантів, яке опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови Зуська звинувачують у зливанні ЗСУ інформації про підрозділи військ РФ, що призвело в подальшому до ліквідації загарбників.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Офіційно при цьому Зуська заарештовано за невдачі під час наступу в районі Миколаєва, зазначає журналіст.

"Не в останню чергу, судячи з розмови, на рішення про арешт зіграло походження Зуська. Він народився на Волині, проте, гадаю, справжні волиняки , які б’ються за свій дім, більше не вважають його українцем", - пише Цаплієнко.

Читайте: Росіяни засудили свого військового до 13 років за ґратами за шпигунство на користь України

Він також нагадав, що чутки про арешт Зуська ширяться з кінця березня.

Михайло Зусько народився в 1972 році в селі Ветли Камінь-Каширського району на Волині. Закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, учасник Першої чеченської війни. Брат Михайла – полковник Микола Зусько – воює в складі ЗСУ проти російських окупантів.

В російсько-українській війні генерал-лейтенант Михайло Зусько командував невдалим наступом на Миколаїв, Вознесенськ і Південноукраїнську АЕС, втративши багато військ і техніки.

Також читайте: Генерала Дворнікова, командувача військами РФ в Україні, не видно два тижні, - New York Times