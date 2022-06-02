Російського генерала Зуська, який командував наступом на південь України, заарештували за нібито зливання інформації ЗСУ, - Цаплієнко. АУДIО
Це випливає з перехоплення розмови окупантів, яке опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час розмови Зуська звинувачують у зливанні ЗСУ інформації про підрозділи військ РФ, що призвело в подальшому до ліквідації загарбників.
Офіційно при цьому Зуська заарештовано за невдачі під час наступу в районі Миколаєва, зазначає журналіст.
"Не в останню чергу, судячи з розмови, на рішення про арешт зіграло походження Зуська. Він народився на Волині, проте, гадаю, справжні волиняки , які б’ються за свій дім, більше не вважають його українцем", - пише Цаплієнко.
Він також нагадав, що чутки про арешт Зуська ширяться з кінця березня.
Михайло Зусько народився в 1972 році в селі Ветли Камінь-Каширського району на Волині. Закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, учасник Першої чеченської війни. Брат Михайла – полковник Микола Зусько – воює в складі ЗСУ проти російських окупантів.
В російсько-українській війні генерал-лейтенант Михайло Зусько командував невдалим наступом на Миколаїв, Вознесенськ і Південноукраїнську АЕС, втративши багато військ і техніки.