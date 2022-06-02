"Байрактар" знищує два російські танки. ВIДЕО

Бійці оперативного командування "Південь" за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили два ворожих танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

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