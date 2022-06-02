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"Байрактар" знищує два російські танки. ВIДЕО

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Бійці оперативного командування "Південь" за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили два ворожих танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

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Топ коментарі

  • Sergey Sergeev eaf271c9
    А нікого не засмучує, що нам знов впарюють відео 2020 року: Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3221604

  • ватникобой
    это Карабах 2020, стыдно что в таком популярном издании работают журналисты, неспособные проверить выкладываемый материал
  • Зэлэный_Змий
    "я нє іграю, я в домікє"
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