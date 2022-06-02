Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи Медведчука: матеріали передано в суд. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Провадження стосується:
- незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;
- розробки антиукраїнського проекту "Промінь";
- завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.
Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Санкція статей - покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру у рамках цього провадження.