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Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму, крадуть як востаннє, - Кім. ВIДЕО

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Російські військові пограбували торговий центр у Херсоні. Усе вкрадене майно вони вивозять до Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму. Шкода, звичайно, власників", - заявив Кім.

За його словами, такі дії з боку окупантів є свідченням розуміння того, що незабаром туди прийдуть ЗСУ. І тому вони "крадуть як востаннє".

Також він розповів, що українські військові найближчим часом отримають високоточні ракети.

"Є інформація, що і Росія їх (ракети, - ред.) теж отримає, але там нюанс", - додав Кім.

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Мне хозяев Епицентра абсолютно не жалко, Помнится как эти хозяева прекрасно торговали росийскими товарами и никто им был не указ. А вот то что рашистов мы подкармливаем таким образом завлекаем на новые *подвиги* это очень плохо. У рашистов далжна земля гореть под ногами а не трофеями карманы им забивать
  • Зэлэный_Змий
    Нічо, епіцентр на перепродажу гуманітарки ще заробить...
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