Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму, крадуть як востаннє, - Кім. ВIДЕО

Російські військові пограбували торговий центр у Херсоні. Усе вкрадене майно вони вивозять до Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Херсонський "Епіцентр" грабують, вивозять у бік Криму. Шкода, звичайно, власників", - заявив Кім.

За його словами, такі дії з боку окупантів є свідченням розуміння того, що незабаром туди прийдуть ЗСУ. І тому вони "крадуть як востаннє".

Також він розповів, що українські військові найближчим часом отримають високоточні ракети.

"Є інформація, що і Росія їх (ракети, - ред.) теж отримає, але там нюанс", - додав Кім.