Пілот, який літав на "Азовсталь": Основна складність була доставити вантаж на понад 100 км вглиб позицій РФ. ВIДЕО
Відеозапис доступний на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
За словами військового, кожен політ на "Азовсталь" був індивідуальним.
"Хтось на підготовку мав тиждень, хтось добу, а у когось були лічені години", - розповів пілот.
Керував цими операціями ГУР Міноборони. Польоти були секретними і іноді часу на з’ясування нюансів екіпаж часу не мав.
"Але у цьому був і плюс, адже оскільки операція уже була спланована розвідкою, то за малий проміжок часу вони видавали багато інформації та розвідданих, які потребував екіпаж", - каже боєць.
Військовий розповідає, що зважаючи на тактику і математичні розрахунки ці вильоти виконати було не те що складно, а майже неможливо: "Але практика показала, що це було можливо виконати і ми виконували це. Основна складність була у тому, що необхідно було виконати доставку вантажу в глибину противника на територію понад 100 км. І усі ці кілометри супроводжувались дуже щільною протиповітряною обороною противника".