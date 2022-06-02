Пілот, який літав на "Азовсталь": Основна складність була доставити вантаж на понад 100 км вглиб позицій РФ. ВIДЕО

Пілот, який здійснював польоти з доставлення вантажу та евакуації поранених з "Азовсталі", розповів деталі спецоперацій.

Відеозапис доступний на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За словами військового, кожен політ на "Азовсталь" був індивідуальним.

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"Хтось на підготовку мав тиждень, хтось добу, а у когось були лічені години", - розповів пілот.

Керував цими операціями ГУР Міноборони. Польоти були секретними і іноді часу на з’ясування нюансів екіпаж часу не мав.

"Але у цьому був і плюс, адже оскільки операція уже була спланована розвідкою, то за малий проміжок часу вони видавали багато інформації та розвідданих, які потребував екіпаж", - каже боєць.

Військовий розповідає, що зважаючи на тактику і математичні розрахунки ці вильоти виконати було не те що складно, а майже неможливо: "Але практика показала, що це було можливо виконати і ми виконували це. Основна складність була у тому, що необхідно було виконати доставку вантажу в глибину противника на територію понад 100 км. І усі ці кілометри супроводжувались дуже щільною протиповітряною обороною противника".

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