Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті взяла український прапор і заспівала з ним. ВIДЕО
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Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті в німецькому Бонні з українським прапором.
Відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала українська виконавиця Jerry Heil, інформує Цензор.НЕТ.
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Вона розповіла історію, як це сталося. "Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - серед іншого зауважила вона.
На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу".
Біллі взяла прапор і з ним виконала композицію "Happier Than Ever".