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Американська співачка Біллі Айліш на своєму концерті взяла український прапор і заспівала з ним. ВIДЕО

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Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті в німецькому Бонні з українським прапором.

Відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала українська виконавиця Jerry Heil, інформує Цензор.НЕТ.

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Вона розповіла історію, як це сталося. "Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - серед іншого зауважила вона.

На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу".

Біллі взяла прапор і з ним виконала композицію "Happier Than Ever".

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    ви не розуміете посил?це одна із топ найпопулярніших співачок світу зараз чим більш побачить з прапром нашим а це сотні мілліонів тим білше часу світ не забуде про нас що у нас війна там тільки на інстаграм в неї 103 млн підписані
  • Sergio Zeezoo
    Именно так. Но тут в массе своей дебилы сидят, похоже. Которые ни сути инфоповодов не понимает, ни их влияния. Вот дебилу постом выше гораздо важнее, что она "жирная". Чем то, что это неслабо привлекает внимания к повестке Украины в мире.
  • Олег Кущ 3c573107
    Послухав, скільки зміг. Для людини часів Лед Зеппелін - це жах.
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