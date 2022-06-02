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"Какого х#я ты попёрся сюда? — За деньги. А ты? — Заставили, я из сферы образования", - взяті у полон вороги в Сєверодонецьку. ВIДЕО

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Кадри захоплення у полон українськими військовими мобілізованих з окупованих територій Донбасу у ході боів у Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ у мережу потрапили кадри захоплення у полон мобілізовних окупантами мешканців Донбасу. 

Таких полонених із "ДНР" беруть бійці ЗСУ зараз у Сєверодонецьку, незважаючи на дуже важку ситуацію.

Один без поняття, як називається його підрозділ, а другий взагалі мобілізували, погрожуючи 8 роками в'язниці за відмову.

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Топ коментарі

  • Robert Bodnar
    Що з полоненими "Азовцями"???
  • Василий СПРУТ
    Твари--- это наши люди 8 лет платили пенсии субсидии давали воду оплачивали мы ВСЕ !!! Кто за это понесет ответственность -- УБЛЮДКИ
  • Alex Alex 3b1a281f
    сивохи, шефіри, єрмаки з шуфричами та бойками....
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