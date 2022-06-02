"Какого х#я ты попёрся сюда? — За деньги. А ты? — Заставили, я из сферы образования", - взяті у полон вороги в Сєверодонецьку. ВIДЕО
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Кадри захоплення у полон українськими військовими мобілізованих з окупованих територій Донбасу у ході боів у Сєверодонецьку.
Як інформує Цензор.НЕТ у мережу потрапили кадри захоплення у полон мобілізовних окупантами мешканців Донбасу.
Таких полонених із "ДНР" беруть бійці ЗСУ зараз у Сєверодонецьку, незважаючи на дуже важку ситуацію.
Один без поняття, як називається його підрозділ, а другий взагалі мобілізували, погрожуючи 8 роками в'язниці за відмову.
Полонені орки або танці "Хука" роблять дива.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 2, 2022
М'ясо за гроші та вчитель по "примусу".
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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