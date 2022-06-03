Водолази-сапери під час обстеження дна Десни виявили авіаційну бомбу ФАБ-500. ВIДЕО

Водолази-сапери під час обстеження дна річки Десна та її берега виявили авіаційну бомбу ФАБ-500 вагою у пів тонни та декілька артилерійських снарядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ водолази вже обстежили близько трьох гектарів дна та берегів річки.

"Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152мм, які були знищені на місці", - розповів командир групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транпорту Міноборони Єгор Ошкало.

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