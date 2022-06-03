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"Е#ать, такие путешественники": Окупант вихваляється краденими магнітиками з холодильника. АУДIО

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Російські окупанти заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - розповідає російський мародер своєму брату.

Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".

Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе "добро" згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.

Також дивіться: "Свои же по нам дали": окупанти скаржаться, що їхні літаки обстрілюють їх же ракетами через відсутність зв'язку. АУДIО

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Та ****, поездка из Дальних ****** в Хургаду, размещение и сразу к бесплатному бару с дешевым египетским вискарём.
    И с утра до вечера вискарь! На шару же!
    В ресторане на обед три полных тарелки жрачки на ивана, его ватосамку и каждого ********, на шару же!
    Потом - завязка циллюлитного жира в шезлонге на пляже, до ужина.
    На ужин - по три полных тарелки на каждого... И так - 10 ночей/11 дней.
    Как тут мир увидеть! Вискарь же на шару!
    Да, кацапы?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лапатнікі вже народжуються крадіями гвалтівниками вбивцями мародерами пияками...
  • Олег Шафрай
    **** ну и утырки. Что бы тебе и всему твоему роду эти магнитики в могилу положили.
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