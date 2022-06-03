"Е#ать, такие путешественники": Окупант вихваляється краденими магнітиками з холодильника. АУДIО

Російські окупанти заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - розповідає російський мародер своєму брату.

Він додає, що військові РФ крадуть в Україні все, що бачать: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".

Сам окупант шкодує, що забив сумку косметичними кремами, але усе "добро" згоріло разом із 10 кавомашинами, які загарбник планував переправити додому і продати.

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