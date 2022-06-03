Немає сумніву, що Євробачення відбудеться в Україні, - Ткаченко. ВIДЕО

Немає сумніву у тому, що Євробачення відбудеться в Україні, але не виключено, що деякі умови доведеться змінити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"У нас сумнівів нема, що воно має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто ще не проводив Євробачення під час війни… Ми зараз шукаємо спільно з колегами відповіді на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка, але думаю, що у діалозі нам доведеться пояснити, що деякі умови можливо мають бути змінені", - сказав Ткаченко.

За його словами, Україна вже отримала від Європейської мовної спілки опитувальник щодо тих питань, які наша країна має вирішити у рамках організації Євробачення в Україні. Міністр має намір сьогодні обговорити їх із представниками конкурсу.

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