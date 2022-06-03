Агента ФСБ затримали під час зйомки одного з військових об'єктів Черкащини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що зрадника затримано "на гарячому" - під час зйомки одного з військових об’єктів.
"Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії шарія. Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади", - йдеться в повідомленні.
Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю:
- пістолети з глушником та прицілами;
- набої з магазинами;
- гранати із запалами;
- протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.
Зараз агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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