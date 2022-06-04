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Окупанти знищують докази своїх злочинів у Маріуполі: зносять будинки і разом із тілами вивозять на смітник, - Андрющенко. ВIДЕО

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Російські окупанти почали зносити зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі, не розбираючи завалів та не вилучаючи тіла загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 за посиленої охорони із залученням "державних волонтерів" знесено. Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розтрощених будинках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв’язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району.

"Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів", - додав Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Василиса Терехова
    кто-то сомневался, что будет по другому? или мало Грозного? один-в-один схема. им не нужны города и люди. им нужна только трасса дыныры-крым. все остальное - не их дело. ну, порт нужен, куда без него. а все остальное - под слом. и тем, кто там остался - а остались там ждуны рускага мира - вы тоже не нужны. или в рабство или на сахалин.
  • Green sheet
    Идет целенаправленное уничтожение и зачистка украинских городов. Цель рашистов сделать из Украины пустыню и депресивный регион как в росийских глубинках, чтобы местным людям ничего не оставалось другого как идти наниматься в росийскую армию или выезжать на Рашку заселять росийские ***** на дальнем Востоке и под китайской границей. Если мы очень быстро не освободим всю Украину включая крым, то рашисты за несколько лет сделают из украинцев на окупированных территориях миллионы zомбаков и пустят на нас же. Тогда сегодняшние потери покажутся детским лепетом по сравнению с тем что нас ждет в будущем. А рашисты будут в кремле весело наблюдать как украинцы уничтожают украинцев а на Рашку даже гробы не едут.
  • Кайрос Тор
    Відверто ,цинічно і думаю правдиво -любітелі руzzкаго міра ,дочекались АсвАбАдітелей і отримали подарунки.Решта любітелів русскАга міра і русскочелюсних дегенератів ,можуть насолоджуватись.
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