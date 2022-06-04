Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+ (оновлено)

Захисники України підбили вертоліт ще у перший день війни. Двоє членів його екіпажу вже точно не повернуться додому. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це пише очільник поліції Київщині Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події", - написав він.

Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

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