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Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+ (оновлено)

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Захисники України підбили вертоліт ще у перший день війни. Двоє членів його екіпажу вже точно не повернуться додому. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це пише очільник поліції Київщині Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події", - написав він.

Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

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Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища 01
Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища 02
Уламки ще одного рашистського гелікоптера дістали з Київського водосховища 03

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Мокшанців даже раки та соми не їдять...
  • Mykola Trofimenko
    Київське водосховище своїм металобрухтом засрали, Чорне море засрали, ще й південь Дніпра засеруть як будуть з Херсона тікати. Ви їх копали, тварюки мокшанські?
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