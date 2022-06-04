Піхоту варто берегти, адже вона виносить основний тягар цієї війни. Тому потрібна протитанкова зброя дальньої дії, - бригадний генерал Красильников. ВIДЕО

Військові до останнього сподівалися, що Росія розпочне свої активні бойові дії з тимчасово окупованої території Донбасу.

Про це заявив командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитро Красильников, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

"Піхоту потрібно берегти. Якщо не збережемо піхоту, то ми будемо мати безліч танкістів, безліч підготовлених артилеристів, навіть якщо будемо мати безліч артилерійських снарядів, але будь-які наступальні дії, де дійсно буде закріплюватися успіх сапогом або ботинком піхотинця, ми вести не зможемо. Таким же чином ми не зможемо успішно оборонятися без піхоти тільки одними танкістами, артилеристами й таке інше", - зазначив він.

Також, сказав командир, саме піхота виносить основний тягар цієї війни.

Красильников наголосив, що ефективність виконання завдань підрозділами військових частин і взагалі угруповування залежить від того, наскільки підлеглі довіряють своїм командирам.

"Командири військових частин, які підпорядковуються, мені вірять, їм вірять їхні комбати, комбатам вірять ротні, ротним вірять взводні, взводним вірять сержанти, сержантам солдати. Якщо ця довіра зберігається, то підрозділи військової частини та взагалі угруповування буде виконувати завдання дуже ефективно. Якщо десь якийсь проходить надлом, то, скажемо так, довіра уходить, починаються страхи, паніка, невпевненість - це ті три кити, на яких базуються поразки", - пояснив він.

"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей. Знову ж таки - маскуючись під підрозділи незаконних збройних формувань "Л/ДНР" основною частиною прикомандированих, добровольців, найманців, і трошки розбавляючи регулярними своїми військами можливо при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації. Можливо. До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого", - сказав Красильников.

При цьому він запевнив, що перехід до активних бойових дій не був для ОТУ "Північ" несподіваним.

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"Тобто перший удар, який прийшовся по районах відведення виявився невдалим для противника і ми зберегли основну нашу бойову могутність… і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", - сказав командир командування "Північ".

Красильников згадав, що іноді було важче протистояти НЗФ "ЛНР", ніж регулярним силам ЗС РФ.

"Мотивація російських солдат та офіцерів досить велика. Тому що вони вважають себе не другою армією світу, а першою. Що стосується військових підрозділів НЗФ "ЛНР" - вони відчували на собі постійний вплив нашої артилерії, наших військовослужбовців в наших груп спецпризначення, розвідників. Тому вони розуміли, що противник для них (тобто ми) є серйозним. І для конфлікту з нами потрібно дуже ретельно готуватися і підходити до цього серйозно, чого не зробили військовослужбовці РФ. Вони заходили потужними колонами, не готувалися до бою, тому на перших парах отримували дуже жорсткі відповіді та втрати", - пригадує Красильников.

"Дуже важко постійно перебувати під обстрілами. Зараз ми ведемо бої на переправах в районі Сіверського Донця. Перш за все потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які нам дозволять захопити вогневу перевагу. А саме - завдати ураження по далекобійній аритлерії противника. Достатньо зараз протитанкової зброї ближньої дії, але без протитанкової зброї дальної дії, без того, що ми не виб'ємо САУ противника, яких у нього безліч... То ми ефективно застосовувати піхоту або в наступі, або в обороні не зможемо. Піхота нестиме втрати, вибиватиметься, завдання піхота не виконає", - пояснив командир.