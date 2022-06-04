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Росіяни перетворюють Донбас на попіл. Репортаж з-під Покровського. ВIДЕО

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Журналісти проєкту "Український свідок" побували під Покровським поблизу Бахмута, де не вціліла жодна хата. Вони спитали у військових ЗСУ, навіщо росіяни вщент руйнують інфраструктуру регіону.

Репортаж опублікований на каналі "Українського свідка" в ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена: підрозділи ЗСУ утримують цю ділянку, аби не дати росіянам перерізати трасу на Лисичанськ і тим самим не дати їм створити котел. Спроби росіян вибити звідси ЗСУ тривають цілодобово. Для цього вони застосовують ствольну, реактивну артилерію і авіацію.

Тільки під час цієї зйомки по Покровському сталося декілька прильотів крупнокаліберної зброї. Гуркіт від обстрілів під час відео не вщухає.

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"Київська, Чернігівська, Сумська області і шматок Донбасу - там сили росіян було розпорошено", - каже військовий із позивним Байда. "А тут дуже велика концентрація як військ, так і засобів вогневого впливу. Там давали укриватись, тут просто розбирають", - розповідає чоловік.

Як пояснив журналістам Байда, тактика росіян полягає у тотальному знищенні інфраструктури. Донбас не є виключенням: село Покровське вони зруйнували майже повністю.

"Де не може пройти піхота, все рівняється з землею", - каже він. За його словами, це робиться для того, аби жива сила втратила будь-яке укриття.

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А ще Байда закликав до евакуації тих, хто проживає в зоні бойових дій: "Всі чіпляються за свої домівки, доки одна зі стін не впаде на голову. Евакуюйтесь!" - каже він.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Рашисты это дичайшая помесь орды и нацистов. Это самое худшее из образований. У них даже нет цели завоевывать чужие территории для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Они идут не завоевывать территории, они идут просто убивать, насильничать и грабить.
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Ну що,рускаязичниє житєлі дамбаса,задоволені? Ви ж горлали з піною у рота-путєн,ввєді вайска! Діждались таки нарешті...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так в 13 столітті робила їх мати - Орда. Коли підходили до міста пропонували здатися, залякували знищенням, хто не здавався знищували, або втікали, коли наривалися на великий супротив, а тих хто здавався, спочатку поработивши гвалтували, продавали і використовувалили на брудних роботах, знищували повільно. Приклад місто Казань!
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